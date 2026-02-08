Dreiste Masche! Falsche Polizeibeamte zocken Lkw-Fahrer ab

Hohenwarsleben - Die Polizei deckte im Landkreis Börde eine neue Betrugsmasche auf: Am späten Samstagabend wurde ein Lkw-Fahrer bei einer vermeintlichen Kontrolle abgezockt.

In der Börde wurde ein Lkw-Fahrer von einem falschen Polizisten abgezockt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 22 Uhr parkte ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer in der Wanzleber Straße in Hohenwarsleben (Sachsen-Anhalt), um seine Ruhezeit einzuhalten, als ein weiteres Auto heranrollte.

Ein Mann in Polizeiuniform zeigte einen Dienstausweis und gaukelte vor, eine Autokontrolle durchführen zu wollen.

Der "Polizist" nahm dem Fahrer mehrere Hundert Euro Bargeld ab und behauptete, die Scheine auf Echtheit prüfen zu wollen.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, stieg der Gauner dann in einen hellen Mercedes, wo eine weitere Person saß, und fuhr davon. Das Geld sah der 23-Jährige nicht mehr wieder und rief die echte Polizei.