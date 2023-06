Dreiste Masche: Falsche Polizisten klauen Hunderte Euro von 95-Jährigem!

Grimma - Die Betrüger werden immer dreister! In Grimma im Landkreis Leipzig wurde nun ein 95-Jähriger das Opfer zweier falscher Polizisten.

Die falschen Beamten hatten sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung des 95-Jährigen verschafft. Daraufhin verwickelten sie ihr Opfer in ein Gespräch. (Symbolbild) © perfectlab/123RF

Wie die richtige Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Duo am Dienstag, gegen 11 Uhr, an der Wohnungstür des Seniors geklingelt und sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben.

Unter einem Vorwand gelangten die Männer in die Wohnung und verwickelten ihr Opfer in ein Gespräch.

Nachdem die Betrüger wieder gegangen waren, bemerkte der Senior, dass Bargeld im hohen dreistelligen Bereich fehlte.

Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei.