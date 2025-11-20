Falscher Lotto-Gewinn: Betrüger bringt Seniorin um 500 Euro

Lucka (Altenburger Land) - Am 17. November wurde eine Seniorin in Lucka zum Opfer eines Telefonbetrugs .

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrugsmaschen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Ein unbekannter Anrufer gaukelte ihr vor, sie habe im Lotto gewonnen, und brachte sie im Verlauf des Gesprächs dazu, Apple-Pay-Karten im Wert von 500 Euro zu kaufen und die entsprechenden Codes telefonisch zu übermitteln.

Am darauffolgenden Tag versuchte der Täter erneut, die Frau zu weiteren Zahlungen zu bewegen.

Doch diesmal wandte sich die Seniorin an eine Mitarbeiterin ihrer Hausbank, die sofort die Polizei informierte.