Mann mit intimen Aufnahmen erpresst: Polizei warnt

Nordhausen - Ein Mann wurde in Nordhausen Opfer einer Erpressungsmasche , die auch unter dem Begriff Sextortion bekannt ist.

In Nordhausen wurde ein Mann Opfer von sogenannter Sextortion. (Symbolbild) © 123RF/fizkes

Laut Polizei werden hierbei meist männliche Personen in sozialen Medien von Unbekannten kontaktiert.

Anschließend bitten die Täter um intime Bildaufnahmen oder Videoanrufe, bei denen die Opfer aufgefordert werden, sich zu entkleiden.

Daraufhin verlangen die Täter Geld. Zahlen die Opfer nicht, drohen sie mit der Veröffentlichung der Aufnahmen und üben großen Druck aus.

In dem Fall des Mannes aus Nordhausen sei er nach Angaben der Beamten um einen vierstelligen Bargeldbetrag erpresst worden. Erst später erstattete der Geschädigte Anzeige.