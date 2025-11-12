Mann mit intimen Aufnahmen erpresst: Polizei warnt
Nordhausen - Ein Mann wurde in Nordhausen Opfer einer Erpressungsmasche, die auch unter dem Begriff Sextortion bekannt ist.
Laut Polizei werden hierbei meist männliche Personen in sozialen Medien von Unbekannten kontaktiert.
Anschließend bitten die Täter um intime Bildaufnahmen oder Videoanrufe, bei denen die Opfer aufgefordert werden, sich zu entkleiden.
Daraufhin verlangen die Täter Geld. Zahlen die Opfer nicht, drohen sie mit der Veröffentlichung der Aufnahmen und üben großen Druck aus.
In dem Fall des Mannes aus Nordhausen sei er nach Angaben der Beamten um einen vierstelligen Bargeldbetrag erpresst worden. Erst später erstattete der Geschädigte Anzeige.
Die Polizei rät, keine Freundschaftsanfragen auf sozialen Plattformen von fremden Personen zu akzeptieren oder mit großer Vorsicht zu reagieren. Außerdem sollten keine persönlichen Informationen oder intime Aufnahmen preisgegeben werden. Zudem empfehlen die Beamten, Videochats nicht anzunehmen oder diese zu beenden, sobald dazu aufgefordert wird, sich auszuziehen. Im Falle einer Erpressung mit intimen Aufnahmen wird geraten, kein Geld an die Täter zu überweisen.
Erfahrungsgemäß komme es zu immer höher werdenden Geldforderungen. Es sollte umgehend Anzeige erstattet und der Kontakt zu den Erpressern abgebrochen werden.
Titelfoto: 123RF/fizkes