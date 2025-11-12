Schlag gegen Enkeltrick-Betrüger: Opfer hätten zwei Millionen Euro Schaden gehabt

Berlin - Unter der Führung der Berliner Kriminalpolizei ist europäischen Ermittlern ein Schlag gegen Betrüger gelungen, die ihre Opfer mit dem sogenannten "Enkeltrick" um ihr Erspartes gebracht haben oder noch bringen wollten.

Bei einer Razzia hat die Warschauer Kriminalpolizei ein Callcenter im Stadtteil Praga ausgehoben und einen 49-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. © Warschauer Polizeipräsidium

Die Aktion wurde vom 15. September bis zum 31. Oktober von Polizeibehörden aus allen 16 Bundesländern, des Bundeskriminalamts, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei und Tschechien sowie von Europol durchgeführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei wurden insgesamt 16 Personen vorläufig festgenommen, die an den Enkeltrick-Taten beteiligt gewesen sein sollen. Darunter waren männliche und weibliche Anrufer im Alter von 24, 25, 26 und 49 Jahren sowie zwölf Abholer im Alter von 22 bis 63 Jahren.

Durch die enge Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden konnten in Frankfurt am Main, Österreich und Polen drei potenzielle Callcenter ausgehoben und deren Infrastruktur zur Begehung der Betrugsdelikte unschädlich gemacht werden.

So gelang es den Einsatzkräften, bei diesen sogenannten "Action Weeks" insgesamt 44 Enkeltrick-Taten und damit einen Schaden in Höhe von 2.007.330 Euro zu verhindern.