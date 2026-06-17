Fiese Krebs-Masche: Betrüger erleichtern Rentnerin um viel Geld

Eisenhüttenstadt - Sogenannte Schock-Anrufe sind längst bekannt - auf die Masche mit dem tödlichen Unfall und der Kaution fallen aber wohl nicht mehr genug Senioren herein, also greifen die Betrüger am Telefon zu neuen drastischen Mitteln.

Eine Rentnerin aus Brandenburg wollte nur ihrer angeblichen Tochter helfen und ist von Betrügern schamlos ausgenommen worden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ihre Tochter habe Krebs im Endstadium: Eine Rentnerin ist in Eisenhüttenstadt um einen niedrigen fünfstelligen Betrag betrogen worden.

Im Verlauf des Dienstags habe die Frau einen Anruf erhalten, in dem ihr mitgeteilt wurde, ihre Tochter habe Krebs, teilte die Polizei mit.

Nur ein teures Medikament könne helfen – die Anruferin forderte 100.000 Euro. Da die Rentnerin nicht die gesamte Summe aufbringen konnte, übergab sie einen niedrigen fünfstelligen Betrag.