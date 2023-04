Fieser Love-Scam: Betrügerin (36) plündert Holocaust-Überlebenden jahrelang aus - er verliert alles!

New York - Weil er sich wohl einsam fühlte und nach Liebe sehnte, beschloss ein 87-jähriger Holocaust-Überlebender, Online-Dating eine Chance zu geben. Doch der ältere Herr geriet an eine besonders dreiste Betrügerin und verlor seine gesamten Ersparnisse - mehrere Millionen Dollar und seine Wohnung. Das Verhalten der Frau sei "krank und traurig", erklärte die Staatsanwaltschaft.

Peaches Stergo (36) hat einen 87-jährigen Holocaust-Überlebenden um seine gesamten Ersparnisse gebracht. Sie sprach ihn auf einer Online-Dating-Plattform an. © Montage: 123RF/edmond 77, U.S. Justice Department

In New York wurde Anklage gegen eine mutmaßliche Liebesschwindlerin erhoben. Die Ermittler sind überzeugt, dass Peaches Stergo (36) einen einsamen Rentner (87) über Jahre systematisch ausplünderte. Dazu fälschte die 36-Jährige Dokumente und E-Mails, nutzte Fake-Identitäten und gab sich als Mitarbeiterin einer Bank aus - das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Vom ergaunerten Geld lebte die Frau auf großem Fuß. "Mit den Millionen an Betrugsgeldern führte Stergo ein Leben im Luxus, kaufte ein Haus in einer Gated Community und eine Corvette, machte Urlaub in Hotels wie dem Ritz Carlton und kaufte Tausende von Designerklamotten, während sie gleichzeitig dafür sorgte, dass ihr älteres Opfer seine Wohnung verlor", sagte Staatsanwalt Damian Williams.

Demnach soll Stergo den 87-jährigen Holocaust-Überlebenden bereits vor sechs oder sieben Jahren auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt haben und vorgegeben haben, ein romantisches Interesse am Rentner zu haben.

2017 erfand sie dann die Mär von einem angeblichen Schmerzensgeld, das ihr nach einem ebenso erfundenen Unfall zustehen würde.

Um an das Geld zu gelangen, müsse sie jedoch eine hohe Anwaltsrechnung begleichen - der Rentner half, stellte den ersten Scheck aus.