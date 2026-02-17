Frau datet über mehrere Jahre hinweg "Popstar": Dann folgt die böse Überraschung
Halver - Eine Frau (36) aus dem sauerländischen Halver ist auf einen Betrüger hereingefallen, der sich ihr gegenüber als Popstar ausgab und der Nordrhein-Westfälin über Jahre hinweg das Geld aus der Tasche zog.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte die 36-Jährige den vermeintlichen Popsänger vor rund drei Jahren über Facebook kennengelernt, wobei sich der Betrüger als Musikgröße ausgab.
Der Mann chattete demnach nicht nur per Facebook, sondern auch über andere Messenger-Dienste mit der Frau, bekundete dabei immer wieder seine Liebe zu ihr - und bat regelmäßig um Geld.
In dem Glauben, einen Star für sich gewonnen zu haben, ging die Sauerländerin auf die Bitten ihres Chat-Partners ein und überwies immer wieder dreistellige Beträge an den Scammer - bis der Schwindel jüngst auffiel.
Die Kripo wurde eingeschaltet und leitete Ermittlungen ein, die zurzeit noch andauern.
Polizei warnt: Vorsicht vor Love-Scamming
Die Beamten nahmen den aktuellen Vorfall zum Anlass, erneut eine eindringliche Warnung auszusprechen. Insbesondere Fremden aus dem Internet, die sich auch noch als Promis ausgeben, sollte niemals Geld überwiesen werden.
Love-Scamming ist eine seit Jahren bekannte Betrugsform, bei der Täter über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen gezielt eine emotionale Bindung zu ihren Opfern aufbauen. Oft geben sie sich dabei als im Ausland tätige Ärzte oder Prominente aus und vermeiden persönliche Treffen mit immer neuen Ausreden.
Die Polizei empfiehlt daher, entsprechende Profile immer kritisch zu prüfen und den Kontakt im Zweifel frühzeitig abzubrechen.
