Frau datet über mehrere Jahre hinweg "Popstar": Dann folgt die böse Überraschung

Halver - Eine Frau (36) aus dem sauerländischen Halver ist auf einen Betrüger hereingefallen, der sich ihr gegenüber als Popstar ausgab und der Nordrhein-Westfälin über Jahre hinweg das Geld aus der Tasche zog.

Die 36-Jährige dachte über Jahre hinweg, sie habe das Herz eines Pop-Sängers gewonnen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte die 36-Jährige den vermeintlichen Popsänger vor rund drei Jahren über Facebook kennengelernt, wobei sich der Betrüger als Musikgröße ausgab.

Der Mann chattete demnach nicht nur per Facebook, sondern auch über andere Messenger-Dienste mit der Frau, bekundete dabei immer wieder seine Liebe zu ihr - und bat regelmäßig um Geld.

In dem Glauben, einen Star für sich gewonnen zu haben, ging die Sauerländerin auf die Bitten ihres Chat-Partners ein und überwies immer wieder dreistellige Beträge an den Scammer - bis der Schwindel jüngst auffiel.

Die Kripo wurde eingeschaltet und leitete Ermittlungen ein, die zurzeit noch andauern.