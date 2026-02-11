Blüten so weit das Auge reicht: 1,2 Milliarden Euro Falschgeld sichergestellt

Den Haag (Niederlande) - Internationale Fahnder haben nach Angaben von Europol Falschgeld in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sichergestellt. Bei einer mehrmonatigen Aktion in 18 Ländern hätten Polizei- und Zollbeamte Pakete mit gefälschten Banknoten und Münzen abgefangen, teilte die europäische Polizeibehörde in Den Haag mit.

Fette Beute, verpackt in Kartons. © Europol

Die Fälschungen hätten in der EU in Umlauf gebracht werden sollen.

Die Blüten seien den Angaben zufolge per Post verschickt worden. Über 90 Prozent der Lieferungen stammten laut Europol aus China. Die Behörde stehe im engen Kontakt mit der Europäischen Zentralbank, um gemeinsam mit den zuständigen Behörden in China die Fälschung europäischer Währungen zu unterbinden.

Die Fahnder fingen in der sechs Monate dauernden Aktion insgesamt 79 Pakete mit Falschgeld ab. Allein rumänische Ermittler stellten mehr als 4,8 Millionen Blüten sicher.

Sie hoben zudem ein Lager mit mehr als 223.000 gefälschten Geldscheinen aus. Auch diese seien aus China gekommen.