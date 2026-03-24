Frech! Frau nutzt EC-Kartentrick und tankt kostenlos

Memmingen - Eine Frau hat eine andere Kundin an einer Tankstelle in Memmingen (Landkreis Unterallgäu) betrogen und sich von ihr die Tankladung bezahlen lassen.

Beim Tanken wurde eine Frau in Memmingen betrogen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Nach Angaben der Polizei täuschte die Täterin an der Tankstelle in der Dr.-Karl-Lenz-Straße am Montag gegen 16 Uhr Probleme beim Bezahlen vor, um nicht selbst für den Sprit aufkommen zu müssen.

Demnach bat die bislang unbekannte Frau eine 63-Jährige, ihre Karte an einem Terminal zu testen. Dabei erkannte diese nicht, dass das Gerät zu einer anderen Zapfsäule gehörte und sie nicht ihre eigene Tankladung bezahlte.

So konnte die Betrügerin den Tankvorgang für ihr eigenes Auto über die Karte der Frau abrechnen, hieß es.