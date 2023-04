Für 36.000 Euro Preisgeld: Mann verkleidet sich mit Burka als Frau!

Nairobi - Ein Schachspieler wurde dabei erwischt, wie er unter einer Burka getarnt in der Frauenklasse antrat. Der bizarre Betrugsfall versetzte die Beamten der Offenen Kenia-Schachmeisterschaft in Nairobi in Alarmbereitschaft.

Die diesjährige Veranstaltung ist aufgrund des Preisgeldes von 5,3 Millionen Schilling (umgerechnet circa 36.400 Euro) das am meisten umkämpfte Schachturnier in Kenia. Dieser hohe finanzielle Anreiz soll auch der Grund für seine Entscheidung gewesen sein, bei dem Turnier zu betrügen.

Nach Runde vier entschloss sich Chefschiedsrichter Antony Kionga dazu, die vermeintliche Spielerin in einem privaten Zimmer nach einem Ausweisdokument zu fragen. Der Mann, ein Universitätsstudent, gab sein Fehlverhalten zu. "Der Grund war finanzielle Not, aber ich bedauere mein Handeln zutiefst und bin bereit, alle Konsequenzen zu tragen", schrieb er in einem Brief.

Der Hochstapler wurde von dem Turnier ausgeschlossen und muss sich bald in einem Disziplinarverfahren verantworten. Die von ihm erzielten Punkte wurden annulliert und gingen an seine Gegnerinnen.

An der Offenen Kenia-Schachmeisterschaft nahmen fast 450 Spieler und Spielerinnen aus 22 Föderationen teil. Das Turnier fand vom 6. bis zum 10. April im Sarit Expo Center in Nairobi statt.