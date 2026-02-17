Sechsstelliger Verlust: Brandenburger fällt auf Kryptowährungs-Betrug herein

Oberkrämer - Einen sechsstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Oberkrämer ( Landkreis Oberhavel ) durch einen Kryptowährungsbetrug verloren.

Der Mann habe beim Online-Handel vorschnell eine Überweisung getätigt. (Symbolbild) © BISON/BISON/obs

Der 41 Jahre alte Mann sei bereits im Dezember Mitglied eines Gruppenchats auf einer Messenger-Plattform geworden, teilte die Polizei mit.

Dort habe sich jemand als persönliche Assistentin ausgegeben und den Mann angewiesen, sein Geld in Kryptowährung anzulegen.

Der 41-Jährige folgte der Anweisung und überwies die Summe im unteren sechsstelligen Bereich an eine Trading-Plattform.

Der Mann habe den Betrug im Nachhinein selbst festgestellt, hieß es weiter. Das Geld sei nun jedoch verloren.