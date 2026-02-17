Sechsstelliger Verlust: Brandenburger fällt auf Kryptowährungs-Betrug herein
Von Johanna Lazar
Oberkrämer - Einen sechsstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) durch einen Kryptowährungsbetrug verloren.
Der 41 Jahre alte Mann sei bereits im Dezember Mitglied eines Gruppenchats auf einer Messenger-Plattform geworden, teilte die Polizei mit.
Dort habe sich jemand als persönliche Assistentin ausgegeben und den Mann angewiesen, sein Geld in Kryptowährung anzulegen.
Der 41-Jährige folgte der Anweisung und überwies die Summe im unteren sechsstelligen Bereich an eine Trading-Plattform.
Der Mann habe den Betrug im Nachhinein selbst festgestellt, hieß es weiter. Das Geld sei nun jedoch verloren.
Die Polizei warnt davor, im Zusammenhang mit Online-Handel vorschnell Investitionen zu machen.
"Ungewöhnlich hohe Gewinne sollten Sie immer misstrauisch machen", teilte die Polizei weiter mit. "Informieren Sie sich im Vorfeld über die Trading-Plattform, bevor Sie Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen."
Titelfoto: BISON/BISON/obs