Sechsstelliger Verlust: Brandenburger fällt auf Kryptowährungs-Betrug herein

Von Johanna Lazar

Oberkrämer - Einen sechsstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) durch einen Kryptowährungsbetrug verloren.

Der Mann habe beim Online-Handel vorschnell eine Überweisung getätigt. (Symbolbild)

Der 41 Jahre alte Mann sei bereits im Dezember Mitglied eines Gruppenchats auf einer Messenger-Plattform geworden, teilte die Polizei mit.

Dort habe sich jemand als persönliche Assistentin ausgegeben und den Mann angewiesen, sein Geld in Kryptowährung anzulegen.

Der 41-Jährige folgte der Anweisung und überwies die Summe im unteren sechsstelligen Bereich an eine Trading-Plattform.

Der Mann habe den Betrug im Nachhinein selbst festgestellt, hieß es weiter. Das Geld sei nun jedoch verloren.

Die Polizei warnt davor, im Zusammenhang mit Online-Handel vorschnell Investitionen zu machen.

"Ungewöhnlich hohe Gewinne sollten Sie immer misstrauisch machen", teilte die Polizei weiter mit. "Informieren Sie sich im Vorfeld über die Trading-Plattform, bevor Sie Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen."

