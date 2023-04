Google verschickt Gewinn-Benachrichtigungen? Bloß nicht anklicken!

An dieser Stelle ist besondere Vorsicht geboten - denn wer anschließend auf den angezeigten weiterführenden Link klickt, um das Geschenk zu beanspruchen, gibt Hackern die Chance, Daten abzuschöpfen. Damit können diese im schlimmsten Fall das Geld und die Identität einer Person stehlen.

Mit der Betreffzeile "Online Reward Programm" (Dt.: Online-Belohnungsprogramm) soll man die 18,25-milliardste Suche durchgeführt haben und deshalb Anspruch auf eine Belohnung in Form eines kleinen Dankeschöns haben.

Wie die britische Zeitung " The Mirror ", berichtete, verwendet die neue Betrugsmasche das Branding von Google, sodass Nutzer des Mail-Dienstes leicht glauben können, dass tatsächlich das Medienunternehmen Gewinne für Google-Suchen anbietet.

Kreditkarten-Daten sowie persönliche Informationen wie Name, Alter, Wohnort und Telefonnummer sollte man trotz vermeidlicher Gewinne nicht ohne Weiteres im Netz herausgeben. (Symbolfoto) © 123RF/3calado3

So gut wie jeder Android-Nutzer besitzt auch eine Gmail-Adresse. Die App ist auf den meisten Smartphones sogar schon vorinstalliert - kein Wunder also, dass der Mail-Dienst gut zwei Milliarden Nutzer hat. Das geht aus der Umsatz- und Wachstumsstatistik von Gmail 2023 hervor.

In Deutschland hat der E-Mail-Dienst aus dem Google-Haus einen Marktanteil von 80,6 Prozent, weshalb auch hierzulande Vorsicht geboten ist.

"Google bietet in diesem Format keine spontanen Preise an und Sie gewinnen keinen Preis, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen oder Ihre persönlichen Daten eingeben. Schließen Sie das Pop-up-Fenster und geben Sie keine persönlichen Daten ein", schreibt das Unternehmen auf seiner Ratgeberseite.

Für gutgläubige Gmail-User könnte das Ignorieren dieses Ratschlags fatale Folgen haben, nicht nur nervtötend, sondern auch extrem kostspielig sein zu können.