Zirkus Frank warnt vor falschen Spendensammlern

Immer wenn die Plakate des Zirkus Frank hängen und das nächste Gastspiel ankündigen, häufen sich die Betrugsfälle. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Am 10. März feiert der Zirkus Frank sein Comeback in Fuhlsbüttel, bis zum 16. April sind dann wieder täglich Vorführungen auf dem Freigelände am Netto-Markt zu sehen.

Sobald die Werbeplakate für das Gastspiel hängen, würden sich die Betrugsversuche häufen, so Charleen Sperlich vom Zirkus Frank gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Die Masche der Betrüger ist dabei immer gleich: Sie tauchen an Haustüren auf und geben sich als Spendensammler für den Zirkus aus. Jene würden benötigt, um Futter für die Tiere in der Zeit bis zur ersten Vorstellung zu kaufen. Mit einem angeblichen Ausweis versuchen sich die Betrüger zu legitimieren.

Doch der Zirkus, der bereits in der siebten Generation existiert, sammle niemals Spenden an der Haustür, so Sperlich. "Das haben wir nicht einmal in Corona-Zeiten gemacht." Lediglich einige Spendenboxen seien in Supermärkten aufgestellt.