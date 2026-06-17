Mann überweist knapp 100.000 Euro an falschen Finanzberater
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Von Charlotte Haft
Donauwörth - Ein 60-Jähriger hat knapp 100.000 Euro an einen falschen Finanzberater überwiesen.
Im Anschluss schöpfte der Mann Verdacht und erstattete am Dienstag schließlich Anzeige bei der Polizei in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries).
Der 60-Jährige wollte nach Polizeiangaben Geld anlegen und führte dafür mehrere Telefonate mit dem unbekannten Täter, der sich als Finanzberater ausgab.
Er habe das Geld in mehreren Teilbeträgen auf ein ausländisches Konto überwiesen, danach sei der Kontakt zu dem vermeintlichen Berater abgebrochen.
Das genutzte Täterkonto wurde laut den Angaben der Donauwörther Polizeiinspektion inzwischen über das Bundeskriminalamt gesperrt.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa