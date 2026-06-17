Mann überweist knapp 100.000 Euro an falschen Finanzberater

Donauwörth - Ein 60-Jähriger hat knapp 100.000 Euro an einen falschen Finanzberater überwiesen.

Erst später bemerkte der 60-Jährige den Betrug und schaltete die Polizei ein. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Im Anschluss schöpfte der Mann Verdacht und erstattete am Dienstag schließlich Anzeige bei der Polizei in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries).

Der 60-Jährige wollte nach Polizeiangaben Geld anlegen und führte dafür mehrere Telefonate mit dem unbekannten Täter, der sich als Finanzberater ausgab.

Er habe das Geld in mehreren Teilbeträgen auf ein ausländisches Konto überwiesen, danach sei der Kontakt zu dem vermeintlichen Berater abgebrochen.

