Kryptowährungen für Betrug genutzt: Täter erbeuten 80.000 Euro

Weimar - Ein 71-jähriger Mann aus Weimar ist Opfer eines umfangreichen Online- Betrugs geworden.

Ein 71-Jähriger aus Weimar wurde zum Opfer eines Online-Betrugs. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Der Senior wollte Geld auf einer vermeintlichen Kryptowährungsplattform investieren und registrierte sich dafür auf der entsprechenden Webseite.

Kurz darauf erhielt er mehrere E-Mails, in denen er aufgefordert wurde, Geld auf unterschiedliche Konten zu überweisen.

Der Mann folgte den Anweisungen und zahlte wiederholt Beträge von rund 2000 Euro ein.

Insgesamt flossen so mehr als 80.000 Euro auf verschiedene – überwiegend ausländische – Konten. Erst nach gut zwei Monaten wandte sich der Geschädigte an die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen inzwischen übernommen.