Liebesfalle in Abensberg: Frau ergaunert sechsstelligen Betrag für angebliche Operation

Abensberg - Am Donnerstag nahm die Polizei im Landkreis Kelheim eine mutmaßliche Liebesbetrügerin fest. Die Dame ergaunerte sich seit mehr als drei Monaten einen sechsstelligen Betrag.

Die Frau (50) lernte ihren Geldgeber (61) online kennen. (Symbolfoto) © Helena Dolderer/dpa/dpa-tmnv

Die 50-jährige Betrügerin wurde bei einer Bargeldübergabe in Abensberg von der Polizei erwischt und abgeführt.

Sie habe von einem 61-Jährigen seit Juli 2025 über 150.000 Euro gezahlt bekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau soll ihm eine romantische Beziehung vorgespielt haben. Tatsächlich habe die Liebesbetrügerin es aber von Beginn an auf sein Geld abgesehen.

Die beiden lernten sich online kennen und trafen sich später auch persönlich. Die Frau bat den Mann unter anderem für eine Operation und zur Begleichung von Schulden um Geld.