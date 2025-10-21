Liebesfalle in Abensberg: Frau ergaunert sechsstelligen Betrag für angebliche Operation
Von Jule Meck
Abensberg - Am Donnerstag nahm die Polizei im Landkreis Kelheim eine mutmaßliche Liebesbetrügerin fest. Die Dame ergaunerte sich seit mehr als drei Monaten einen sechsstelligen Betrag.
Die 50-jährige Betrügerin wurde bei einer Bargeldübergabe in Abensberg von der Polizei erwischt und abgeführt.
Sie habe von einem 61-Jährigen seit Juli 2025 über 150.000 Euro gezahlt bekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau soll ihm eine romantische Beziehung vorgespielt haben. Tatsächlich habe die Liebesbetrügerin es aber von Beginn an auf sein Geld abgesehen.
Die beiden lernten sich online kennen und trafen sich später auch persönlich. Die Frau bat den Mann unter anderem für eine Operation und zur Begleichung von Schulden um Geld.
Nachdem der Mann Anzeige erstattet hatte, konnte die Polizei die Frau bei einer Übergabe vor Ort festnehmen.
Gegen die 50-Jährige erging ein Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Betrugs.
Titelfoto: Helena Dolderer/dpa/dpa-tmn