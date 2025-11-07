Mann wollte keinen Unterhalt zahlen: Detail lässt Betrug bei Vaterschaftstest auffliegen

Dillingen an der Donau - Dreister Rollentausch landet vor Gericht! Ein 43-jähriger Mann aus dem Raum Dillingen an der Donau in Bayern wollte einem Freund aus der Klemme helfen und ging für ihn zu dessen Vaterschaftstest. Der dreiste Schwindel sollte verhindern, dass der tatsächliche Vater Unterhalt für sein außereheliches Kind zahlen muss.

Der Vater schickte seinen Freund zum DNA-Test – doch der Schwindel flog auf. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Zunächst sah alles nach einem gelungenen Coup aus: Der DNA-Test fiel negativ aus, der 37-Jährige, der seine Vaterschaft vertuschen wollte, schien fein raus zu sein.

Doch die Wahrheit kam ans Licht, als das Familiengericht das Gutachten samt Foto des angeblichen Vaters an die Mutter des Kindes schickte. Die erkannte sofort, dass hier etwas faul war.

Der 43-Jährige habe von vornherein bezweifelt, dass der Rollentausch funktionieren würde, sagte der Verteidiger des Mannes einem Bericht der "Donau-Zeitung" zufolge.

Sein Kumpel hatte einen gefälschten Pass mit dem Foto des Nicht-Vaters besorgt. Mit diesem Dokument trat der 43-Jährige dann beim DNA-Test an.