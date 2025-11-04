Gurke für 3300 Euro: Edelmetall-Händler lässt Goldmünze für Betrugsopfer springen

Birgland - Im Landkreis Amberg-Sulzbach hat eine Frau im Internet eine Goldmünze für 3300 Euro gekauft. Dachte sie zumindest. Im Paket lag am Ende nur eine Gurke – das Geld war weg. Doch jetzt möchte ein Edelmetall-Händler zu Hilfe eilen.

Schluss mit Rumgurken: Ein Edelmetallhändler möchte bei dem Opfer einer Betrugsmasche doch noch für ein Happy End sorgen. © 123RF/yekatseryna

In einem Schreiben an TAG24 betont das Unternehmen, dass es sich dabei um eine einmalige Aktion handeln werde. Und: Man muss nachweisen können, dass man die geprellte Frau ist.

Was über die Anzeige der Polizei wohl kein Problem für das Opfer sein sollte. Sobald das geklärt ist, möchte man der Betrogenen eine Goldmünze aus dem eigenen Sortiment spendieren.

Mit der Aktion wolle man "auf der einen Seite das Betrugsopfer trösten und sein Mitgefühl ausdrücken", teilte "philoro Edelmetalle" mit.

"Auf der anderen Seite warnt der Händler vor unsauberen Methoden und Betrugsmaschen beim Goldkauf." Dabei möchte man Kleinanzeigenportale aber keinesfalls unter Generalverdacht stellen.