NRW-Firmenchef soll Millionen veruntreut haben: Festnahme am Flughafen München

München/Wuppertal/Bremen - Am Flughafen München war die Reise für einen Firmenmitarbeiter aus NRW zu Ende. Er soll illegal Millionen eingesackt haben. Die Spur führt bis nach Bremen.

Die Polizei schnappte den Mann am Flughafen. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Polizisten nahmen den 52-Jährigen bei der Einreise aus Schanghai am Flughafen München fest. Dem Beschuldigten werden Untreue und besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit vorgeworfen, teilte die Bundespolizei mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird dem Mann im Details vorgeworfen, von Lieferanten Schmiergelder angenommen zu haben. Er sei für das China-Geschäft des Unternehmens in leitender Funktion zuständig.

Nach der Festnahme habe der Beschuldigte die Taten bestritten. Der Mann sitze aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls zunächst in der Justizvollzugsanstalt Landshut. Er werde aber nach NRW überführt.

Die Ermittler vermuten, dass er zumindest einen Teil der Schmiergelder in Wertgegenstände angelegt habe.

Bei der Festnahme am Flughafen in München seien Schlüssel zu einem Einfamilienhaus in Bremen sichergestellt worden.