Rentner brutal ausgebeutet: Betrüger ergaunern 100.000 Euro

Eisenach - In Eisenach wurde am Donnerstag ein 95-Jähriger von Betrügern eiskalt ausgenommen.

Mit einer dreisten Masche erbeuteten die Betrüger jede Menge Geld. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Wie die Polizei am Freitag erklärte, wendeten die Gauner eine altbekannte Betrugsmasche an.

Den Angaben nach riefen sie bei dem Senior an und teilten ihm mit, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Um eine Gefängnisstrafe abwenden zu können, müsse der Rentner eine Kaution zahlen. Kurze Zeit später holte dann ein Unbekannter das Geld persönlich bei dem Mann ab.

Insgesamt machten die Betrüger den alten Mann um 100.000 Euro ärmer.