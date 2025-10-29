"Tödlicher Verkehrsunfall": Betrugsanrufe im Landkreis Sömmerda

Sömmerda - Am Dienstag beschäftigten mehrere Schockanrufe die Polizei im Landkreis Sömmerda.

Sechs Bürgerinnen und Bürger waren am Dienstag von den Schockanrufen betroffen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Im Laufe des Tages meldeten sich sechs Bürgerinnen und Bürger, die mutmaßlich von sogenannten Schockanrufen betroffen waren.

Laut Aussage der Polizei nutzten die Täter die Masche "Tödlicher Verkehrsunfall". Hierbei geben sich diese als Beamte oder Staatsanwälte aus und täuschen eine Notsituation vor.

Am verbreitetsten sei die Behauptung, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich deshalb in Haft.

Um dieser angeblichen Haftstrafe entgehen zu können, werden die Betrugsopfer dazu aufgefordert eine Kaution zu zahlen, meist in Form von Bargeld oder Wertgegenständen.