Trotz ungutem Gefühl: Seniorin fällt auf Anruf rein und verliert 18.000 Euro

Salzlandkreis - Am Donnerstag ist eine 86-jährige Frau im Salzlandkreis Opfer von Betrügern geworden. Sie ließ sich von einem Schockanruf beeinflussen.

Die Seniorin hörte leider nicht auf ihr ungutes Gefühl und ließ sich auf die falschen Polizisten ein. (Symbolbild) © 123RF/photodee

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtet, habe sich zunächst ein Mann am Telefon gemeldet. Dieser gab sich als Polizist aus und teilte mit, dass die Enkelin der Frau in einem tödlichen Autounfall verwickelt gewesen war. Damit diese nicht ins Gefängnis gehen muss, verlangte der vermeintliche Polizist eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro.

Die 86-Jährige war nicht abgeneigt, konnte aber so viel Geld nicht aufbringen. Daraufhin übernahm eine Frau das Telefonat. Sie fragte die Seniorin nach dem vorhandenen Bargeld und Schmuck.

Obwohl die 86-Jährige im Verlauf des Gesprächs ein ungutes Gefühl bekam, war sie mit einer Geldübergabe von 18.000 Euro einverstanden.

Wenig später besuchte sie ein angeblicher Polizist in Zivil und holte das Geld ab. Erst danach rief die Seniorin ihren Sohn an, der sie aufklärte, dass es sich dabei um eine bekannte Betrugsmasche handelte.

Die 86-Jährige habe daraufhin auch das Vertrauen in die richtige Polizei verloren, hieß es.