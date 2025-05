Steuer-Strafe? Wer Post von dieser Behörde bekommt, sollte mächtig aufpassen!

Das Bundeszentralamt für Steuern warnt derzeit vor einer besonders hinterhältigen Betrugsmasche. © Bundeszentralamt für Steuern

Die gefälschten Nachrichten zielen laut dem Finanzministerium des Saarlandes darauf ab, persönliche Daten abzugreifen oder unrechtmäßige Zahlungen zu erpressen – getarnt als offizielle Mahnungen der Steuerbehörden.

Die Betrüger nutzen dabei seriös wirkende Absenderadressen wie "news@bzst-infos.de" oder "info@bzst-zahlungsfrist.com" und täuschen in Betreffzeilen wie "Hinweis zur verspäteten Abgabe der Einkommensteuer 2023" Dringlichkeit vor. Angehängte PDF-Dokumente sollen angeblich Strafbescheide des BZSt enthalten, fordern jedoch im Text zum Klicken auf Links oder zur Überweisung von vermeintlichen "Mahngebühren" auf.

Auch vor der Androhung eines Geldwäsche-Ermittlungsverfahrens aufgrund vermeintlicher "Überweisungen in hoher Höhe, die angeblich über Krypto-Wallets abgewickelt wurden", machen die Betrüger anscheinend nicht Halt.

"Steuerbehörden fordern niemals per E-Mail sensible Daten wie Steuernummern, Kontodaten oder Passwörter an", betont das saarländische Finanzministerium. Wer solche Nachrichten erhalte, solle die Anhänge nicht öffnen und die E-Mails sofort löschen. Auch von Rückfragen oder Zahlungen wird dringend abgeraten.

Hinter der Masche verbirgt sich laut Experten eine Methode des Phishings, bei der Cyberkriminelle durch Angst vor Strafe Druck aufbauen.