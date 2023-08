Biker-Gang-Mitglied tötet Rekruten auf Friedhof und versteckt seine Leiche in Gruft

Philadelphia (USA) - Im Dezember 2017 wurde das Opfer zum letzten Mal lebendig gesehen: Michael DiMauro (51), ein Biker der verbotenen "Warlock" Motorradgang, wurde am Dienstag, dem 8. August, in Philadelphia (Pennsylvania, USA) schuldig gesprochen. Er hat den 33-jährigen Biker-Rekruten David Rossillo Jr. ermordet und in eine Krypta geschleppt.