Vater zwingt Sohn (†6) zum Sport, weil er "zu fett" sei - kurz darauf ist der Junge tot!

New Jersey (USA) - Ein Video auf Social Media offenbart, wie Christopher Gregor (31) aus New Jersey seinen erst sechs Jahre alten Sohn Corey Micciolo auf dem Laufband quälte. Der Junge verstarb zwei Wochen später, sein Vater steht nun vor Gericht!

Seit vergangenem Dienstag muss sich der 31-Jährige vor Gericht verantworten, wie die " New York Post " berichtete.

Christopher Gregor zwang seinen Sohn Corey mutmaßlich dazu, am 20. März 2021 unaufhörlich auf dem Laufband zu rennen, weil er ihn für "zu fett" hielt. Nur kurze Zeit später verstarb der Junge im Alter von gerade einmal sechs Jahren.

Damit nicht genug, scheint der Vater seinen Sohn animalisch in den Hinterkopf gebissen zu haben.

Die Geschwindigkeit des Geräts scheint immens und für den Sechsjährigen kaum zu bewerkstelligen. Coreys Mutter, Breanna Micciolo, bricht beim Anblick der Szenen vor Gericht in Tränen aus.

Der kleine Corey (†6) wurde vermeintlich zum Spielball in einem erbitterten Sorgerechtskampf. (Symbolfoto) © 123RF/bbtreesubmission

Coreys Eltern lieferten sich 2021 einen heftigen Sorgerechtsstreit. Als die Mutter Verletzungen an ihrem Sohn bemerkte, ging sie am 1. April 2021 wohl zum Kinderarzt, woraufhin Corey ebenfalls vom schrecklichen Erlebnis im Fitnessstudio berichtet haben soll. Gregor beschuldigte hingegen seine Ex Micciolo, ihren Sohn lediglich gegen ihn ausgespielt und zum Lügen angestiftet zu haben.

Am darauffolgenden Tag, dem 2. April 2021, lieferte Gregor seinen Sohn laut "CourtTV" selbst ins Krankenhaus ein. Corey sei von einem Nickerchen aufgewacht, gestolpert und hätte nun undeutlich gesprochen, sowie unter Übelkeit und Kurzatmigkeit gelitten. Beim CT-Scan bekam der Junge einen Krampfanfall. Umgehend wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet - jedoch ohne Erfolg. Der kleine Corey verstarb.

Todesursächlich war einer Autopsie zufolge stumpfe Gewalteinwirkung. Er habe unter Herz- und Leberverletzungen mit akuten Entzündungen und einer Sepsis gelitten. Das Ausmaß der Verletzungen - verheerend: Schlagverletzungen an Brust und Bauch, Risswunden an Herz und Leber, Quetschungen in Organen!

Ein weiteres Gutachten ergab, dass es sich letztlich um ein Tötungsdelikt handelte. Corey soll zudem andauernden Misshandlungen ausgesetzt gewesen sein.