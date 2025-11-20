Eigene Ehefrau (†37) getötet: Mutmaßlicher Messer-Killer war bereits polizeibekannt

Ludwigshafen am Rhein - Im Fall der im November in Ludwigshafen getöteten Frau (†37) rückt nun ein Aspekt in den Mittelpunkt, der dem tragischen Geschehen eine neue Dimension gibt: Die Ermittler bestätigen, dass das spätere Opfer bereits 2023 ihren Ehemann wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte.

Die grausame Gewalttat ereignete sich am 2. November in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares. (Symbolbild) © dpa/Fabian Sommer

Der 39-jährige Ehemann sitzt weiterhin wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Er soll seine Frau im Wohnzimmer mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben.

Ob der Attacke ein Streit vorausging, klären die Ermittler derzeit durch Zeugenbefragungen und die Auswertung digitaler Spuren - darunter die Mobiltelefone des Paares, so die neueste Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Brisant ist vor allem ein älterer Vorfall, der nun erneut zum Thema wird. Die Frau hatte ihren Mann im Jahr 2023 angezeigt, nachdem dieser ihr mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen haben soll.

Eine systematische Einschätzung habe damals eine sogenannte schwankende Gefährdung ergeben, was als niedrigste Risikostufe gilt.

Die Polizei verwies den Mann daraufhin zeitweise der Wohnung, sprach ein Annäherungsverbot aus und leitete eine Gefährderansprache ein. Außerdem wurde die Interventionsstelle eingeschaltet.