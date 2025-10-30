Schuldunfähig! Messerstecher von Aschaffenburg soll in eine Psychiatrie

Aschaffenburg - Urteil verkündet! Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen kleinen Jungen und einen Mann in einem Park im unterfränkischen Aschaffenburg soll der Verdächtige in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Der 28-jährige Messerstecher von Aschaffenburg wurde am Donnerstag vor dem Landgericht Aschaffenburg für schuldunfähig befunden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Urteil verkündete der Vorsitzende Richter, Karsten Krebs, am Donnerstag vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Der Beschuldigte sei bei dem Angriff am 22. Januar auf wehrlose Kinder schuldunfähig gewesen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und Verteidigung hatten sich zuvor für die zunächst unbefristete Unterbringung des Mannes ausgesprochen.

Der beschuldigte Afghane hatte über seinen Verteidiger gestanden, mit einem Küchenmesser den zwei Jahre alten Jungen marokkanischer Herkunft und einen 41-jährigen Deutschen getötet zu haben. Der zweifache Vater war zufällig im Park und wollte der angegriffenen Kinderkrippengruppe helfen.

Zudem verletzte der Flüchtling laut Gericht ein zweijähriges Mädchen, einen weiteren Helfer (73) und eine Erzieherin (59). Der Beschuldigte ist laut einem psychiatrischen Gutachten paranoid-schizophren und soll bei der Tat Stimmen gehört haben, die ihm die Attacke befohlen hätten.