Privatjagd auf angebliche Pädokriminelle: Anklage wegen "Pedo-Hunting" erhoben

Frankfurt am Main - Erpressung, Raub und Körperverletzung: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 23-jährigen Frankfurter erhoben. Er soll sogenanntes Pedo-Hunting betrieben haben: Zusammen mit anderen soll er Jagd auf mutmaßliche Pädokriminelle gemacht haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem 23 Jahre alten Mann insgesamt acht Taten des sogenannten Pedo-Huntings vor. © Boris Roessler/dpa

Die Anklageschrift geht von acht Taten zwischen November 2024 und Juli 2025 in Frankfurt aus.

In sieben Fällen soll der Deutsche Männer über eine Dating-Plattform kontaktiert haben. Dabei habe er sich als junge, zum Teil noch minderjährige Frau ausgegeben.

Bei den darauf folgenden persönlichen Treffen trafen die Geschädigten auf den 23-Jährigen und weitere Tatbeteiligte.

Die Gruppe habe den Männern moralisch verwerfliches Verhalten vorgeworfen, so Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Die Opfer seien verbal und teils physisch bedroht worden, damit sie Bargeld und Wertgegenstände übergeben.

Vier Opfer seien genötigt worden, zu einem Geldautomaten zu gehen oder zu fahren. In einem Fall soll mit einer Schusswaffe, in einem weiteren Fall mit einem Messer gedroht worden sein.