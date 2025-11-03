Grausame Bluttat: Mann ruft Polizei und berichtet, gerade seine Ehefrau getötet zu haben

Ludwigshafen am Rhein - Schockierendes Verbrechen! Ein 39-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Ludwigshafen ( Rheinland-Pfalz ) seine 37 Jahre alte Ehefrau umgebracht.

In Ludwigshafen am Rhein kam es am Sonntag zu einem grausamen Tötungsdelikt. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ereignete sich die Tat gegen 23.50 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der beiden.

Demnach verletzte der 39-Jährige seine Frau tödlich mit einem Messer und rief nach seinem Angriff selbst die Polizei.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Tatort ein und nahmen den Mann widerstandslos fest.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät - sie verstarb noch in der Wohnung.

Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.