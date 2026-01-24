Er kam damit 13 Jahre durch: Stadtrat vergewaltigte seine Frau und setzte sie unter Drogen
Swindon (Großbritannien) - Das unfassbare Leid einer Ehefrau aus Swindon (Großbritannien) kommt nun endlich ans Licht. Über mehr als 13 Jahre hinweg soll Philip Young (49) seine damalige Partnerin Joanne Young (48) misshandelt haben - nun gestand er seine Verbrechen.
Der 49-Jährige engagierte sich in seiner Heimat, arbeite als Stadtrat in Covingham sowie Nythe und schien ein vollkommen normales Leben zu führen. Doch hinter verschlossenen Türen spielte sich bei Familie Young ein ganz anderes Szenario ab.
Die Taten sollen sich zwischen 2010 und 2023 ereignet haben, berichtete BBC. Nachdem Philip von seiner Frau angeklagt wurde, musste er sich nun wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Übergriffen mit Penetration, Voyeurismus und dem unerlaubten Verabreichen von Substanzen verantworten.
Vor den Richtern bekannte sich der ehemalige konservative Kommunalpolitiker schuldig. Seine Ex-Frau verzichtete auf das Anonymitätsrecht und richtete sich bewusst an die Öffentlichkeit.
Fast eine halbe Stunde benötigte der ehemalige Stadtrat, um alle Schuldbekenntnisse abzulegen, erklärte das Newsportal - eine Zerreißprobe für das Opfer. Viele Menschen teilten das Verbrechen auf Social Media.
Neben den Sexualdelikten wurde Philip Young auch der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen
Neben seinen zahlreichen Vergehen bestritt der 49-Jährige einen ganz besonders erheblichen Vorwurf - den Besitz von kinderpornografischem Material, berichtete der Nachrichtensender. Dieser Anklagepunkt wurde jedoch fallengelassen.
Parallel zu Young standen vier weitere Männer vor Gericht, denen ebenfalls Sexualstraftaten gegen Joanne vorgeworfen wurden. Die Angeklagten plädierten auf nicht schuldig - ein weiterer Mann soll sich in den kommenden Tagen vor Gericht verantworten.
Laut BBC habe Philip Young zwar seine Gräueltaten eingeräumt, sein Urteil jedoch stehe noch aus. Erst in Kürze würde feststehen, welche Strafe den einstigen Stadtrat erwartet.
Dank Joannes mutigem Gang an die Öffentlichkeit wurde aufgedeckt, wie ein scheinbar perfektes Leben in einen Albtraum umschlagen kann. Mehr als ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis sie aus den Fängen ihres Ehemanns fliehen konnte.
