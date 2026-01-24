Er kam damit 13 Jahre durch: Stadtrat vergewaltigte seine Frau und setzte sie unter Drogen

Swindon (Großbritannien) - Das unfassbare Leid einer Ehefrau aus Swindon ( Großbritannien ) kommt nun endlich ans Licht. Über mehr als 13 Jahre hinweg soll Philip Young (49) seine damalige Partnerin Joanne Young (48) misshandelt haben - nun gestand er seine Verbrechen.

Während Philip Young (49) sich erklärte, verfolgte Joanne (48) die Anhörung am "Winchester Crown Court" gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Mitarbeiterin der Opferhilfe. (Symbolbild) © 123RF/tinnakornlek

Der 49-Jährige engagierte sich in seiner Heimat, arbeite als Stadtrat in Covingham sowie Nythe und schien ein vollkommen normales Leben zu führen. Doch hinter verschlossenen Türen spielte sich bei Familie Young ein ganz anderes Szenario ab.

Die Taten sollen sich zwischen 2010 und 2023 ereignet haben, berichtete BBC. Nachdem Philip von seiner Frau angeklagt wurde, musste er sich nun wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Übergriffen mit Penetration, Voyeurismus und dem unerlaubten Verabreichen von Substanzen verantworten.

Vor den Richtern bekannte sich der ehemalige konservative Kommunalpolitiker schuldig. Seine Ex-Frau verzichtete auf das Anonymitätsrecht und richtete sich bewusst an die Öffentlichkeit.

Fast eine halbe Stunde benötigte der ehemalige Stadtrat, um alle Schuldbekenntnisse abzulegen, erklärte das Newsportal - eine Zerreißprobe für das Opfer. Viele Menschen teilten das Verbrechen auf Social Media.