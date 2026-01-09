Schüsse auf Düsseldorfer Taxi: Ermittler haben den mutmaßlichen Täter

Düsseldorf - Im Fall der Schüsse auf ein Düsseldorfer Taxi scheint den Ermittlern ein Durchbruch gelungen zu sein.

Nach der Tat fanden Ermittler zehn Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Taxis. © Jan Ohmen

Neuesten Informationen der Staatsanwaltschaft zufolge habe man in den vergangenen Tagen einen dringend tatverdächtigen 37-jährigen Türken ermittelt.

Demnach hätten bereits am Donnerstag die Handschellen geklickt und der Mann sei festgenommen worden.

Seit dem heutigen Freitag sitzt der Mann auf Anordnung eines Haftrichters in U-Haft.

Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen behielt die Staatsanwaltschaft für sich.