Schüsse auf Düsseldorfer Taxi: Ermittler haben den mutmaßlichen Täter

Nach den Schüssen auf ein Taxi in Düsseldorf haben Ermittler den Tatverdächtigen geschnappt.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Im Fall der Schüsse auf ein Düsseldorfer Taxi scheint den Ermittlern ein Durchbruch gelungen zu sein.

Nach der Tat fanden Ermittler zehn Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Taxis.
Neuesten Informationen der Staatsanwaltschaft zufolge habe man in den vergangenen Tagen einen dringend tatverdächtigen 37-jährigen Türken ermittelt.

Demnach hätten bereits am Donnerstag die Handschellen geklickt und der Mann sei festgenommen worden.

Seit dem heutigen Freitag sitzt der Mann auf Anordnung eines Haftrichters in U-Haft.

Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen behielt die Staatsanwaltschaft für sich.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 30. Dezember mehrere Schüsse auf ein Taxi auf der Kaiserstraße in Düsseldorf abgegeben zu haben. Bei der Tat wurde ein männlicher Fahrgast schwer verletzt.

