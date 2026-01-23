Vater verkauft Tochter (16): Clan wegen Menschenhandels vor Gericht

Köln - Ein Vater verkaufte seine 16-jährige Tochter an einen Clan - mitten in Deutschland. Jetzt stehen mehrere Mitglieder einer Kölner Großfamilie wegen Menschenhandels seit Donnerstag vor Gericht .

Der Prozess gegen fünf Mitglieder des Clans läuft derzeit am Kölner Landgericht. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Was Ermittler laut in einer Kölner Villa fanden, wirkt wie aus einer anderen Welt: ein vorgefertigtes Vertragsformular mit dem Titel "Heiratsverpflichtungen".

Genau dieses Dokument spielt jetzt eine zentrale Rolle in einem Prozess gegen fünf Mitglieder eines serbischen Rom-Clans. Darin festgehalten: Kaufpreis, Anzahlung und Bedingungen für die Heirat einer Minderjährigen.

Opfer des Ganzen ist die 16-jährige Romina S., die von ihrem Vater für 85.000 Euro an ein rund zehn Jahre älteres Mitglied der Familie verhökert worden sein soll.

In dem Vertrag finden sich laut BILD-Informationen schockierende Details: Die Braut "muss Jungfrau sein" sowie gehorsam gegenüber Schwiegereltern und Ehemann. Verstößt sie dagegen, könne vom Kauf zurückgetreten werden.

Neben dem Vorwurf des Menschenhandels spielen aber auch Betrug und schwere Bandendiebstähle in dem Prozess eine wichtige Rolle.

