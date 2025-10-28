Er spritzte Frauen "Substanz" auf die Kleidung: Ekel-Stalker kriegt 5 Jahre Haft

Düsseldorf – Wegen massiver sexueller Belästigung zahlreicher Frauen ist ein 28-jähriger Mann vom Landgericht Düsseldorf zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Dem 28-Jährigen wird massive sexuelle Belästigung und Stalking vorgeworfen. (Symbolbild) © picture alliance / Angelika Warmuth/dpa

Der Angeklagte hatte laut Gerichtsurteil über Jahre Frauen bedrängt, sich als Polizist ausgegeben und in mehreren Fällen eine spermaähnliche Substanz auf sie gespritzt. "Das war nur Duschcreme", sagte er im Prozess.

Außerdem war er in Wohnungen von Frauen eingedrungen, hatte sich dort beim Masturbieren gefilmt und die Aufnahmen den Betroffenen geschickt.

Der Mann hatte die Taten zu Prozessbeginn umfassend gestanden und den Opfern Wiedergutmachung angeboten. Das hatten die betroffenen Frauen genauso abgelehnt wie seine Entschuldigung.

Insgesamt waren 30 Fälle angeklagt, eine Polizistin sprach von 61 bekannten Geschädigten.

Bei einer Durchsuchung wurden Kleidungsstücke der Opfer sowie zahlreiche Fotos und Chatverläufe gefunden.