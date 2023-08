14-Jährigen an Tramhaltestelle attackiert: Wer kennt diesen Schlagstock-Mann?

Der damals 14-Jährige der in Begleitung einer 13 Jahre alten Freundin war, habe den Unbekannten versehentlich angerempelt, sich aber umgehend entschuldigt. Trotzdem sei es in der Folge zunächst zu einem Streit gekommen, bevor der Mann mit einem Schlagstock auf den Jugendlichen losgegangen sei.

Demnach soll sich der Vorfall am 25. September 2022 gegen 18.10 Uhr an der Tramhaltestelle Karl-Liebknecht-Straße/Alexanderstraße/Memhardstraße ereignet haben.

Hinweise richtet Ihr bitte an das Fachkommissariat der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664-574135 (während der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder an jede andere Polizeidienststelle.