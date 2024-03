21-Jähriger brutal attackiert und ausgeraubt: Polizei sucht Täter

Hamburg - Wer kann Hinweise geben? Im Oktober 2023 wurde ein 21-Jähriger in Hamburg von zwei Männern attackiert und ausgeraubt. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung.

Einer der Täter wurde nach dem Überfall in einem Supermarkt in Hamburg-Poppenbüttel aufgenommen. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Raubüberfall am 17. Oktober 2023. Demnach war der junge Mann gegen 21.06 Uhr auf dem Alsterwanderweg in der Nähe des Basaltwegs unterwegs.

Plötzlich wurde er von zwei Männern mit einem Baseballschläger attackiert, erlitt durch die Schläge Verletzungen am linken Ellenbogen sowie der linken Hand.

Nachdem die beiden Täter eine Bankkarte und Bargeld in geringer Höhe in ihren Besitz gebracht hatten, flüchteten sie in Richtung Schleusenteich.

Der 21-Jährige eilte indes zu einer Polizeiwache, woraufhin die alarmierten Beamten eine Fahndung einleiteten, die jedoch erfolglos verlief.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Männer führten, fahndet die Polizei nun öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera. Die Bilder zeigen einen der Räuber (Täter 1) später in einem Supermarkt im Stadtteil Poppenbüttel.