500-Euro-Beute in Wittenberge: Wer kennt diese dreisten Drogerie-Diebe?

Wer kennt diese Männer und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die drei Männer sollen in einem Drogeriemarkt in der Bahnstraße in Wittenberge mehrere Artikel im Wert von 500 Euro gestohlen haben.

Dabei verstauten sie die Waren in mitgebrachten Rucksäcken und Taschen und verließen anschließend das Geschäft.

Die bisherige Suche blieb erfolglos. Daher bitten die Ermittler nun um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

etwa 30 bis 40 Jahre

normale bis sportliche Figur

osteuropäisches Aussehen

dunkler Kurzhaarschnitt mit Scheitel nach rechts und einen ausrasierten Vollbart

Er trug eine dunkelblaue Jeans, dunkle Schuhe und ein hellgrauen oder weißen Kapuzenpullover. Darüber trug er eine schwarze Collegejacke mit hellen Ärmeln, an der Schulter orangefarben abgesetzt, mit einem großen Buchstabenaufdruck auf der linken Brustseite. Er führte einen grau-schwarzen Rucksack mit diversen Reißverschlusstaschen mit sich

Täter 2:

etwa 30 bis 40 Jahre

schlanke bis sportliche Statur

osteuropäisches Aussehen

Er war bekleidet mit blauer Jeans, einem dunklen oder schwarzen längeren Winteranorak mit Kapuze und hellem Aufdruck am linken Ärmel im Bereich des Oberarms sowie mit einer dunklen Strickmütze und grau-schwarzen Adidas-Sneakern mit hellen Streifen und heller Sohle. Er trug eine Geschenketüte mit der Aufschrift "FOR RICH" bei sich.

Täter 3: