67-Jährigen verfolgt und ausgeraubt: Wer kennt diesen Mann?

Demnach soll der Unbekannte den 67 Jahre alten Mann gegen 20.30 Uhr in einer Bar in der Fuggerstraße zunächst beobachtet und dann auf dem Heimweg bis zu dessen Wohnung, die sich in derselben Straße befindet, verfolgt haben.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 - 473112 oder per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Ihr könnt Euch aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.