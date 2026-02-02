Älteres Ehepaar um sein Vermögen gebracht: Wer kennt den EC-Kartenbetrüger?

Lenzen - Die Kriminalpolizei fahndet nach einem mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger, der zwei Rentner aus Lenzen (Prignitz) um ihr Erspartes gebracht hat.

Die Polizei Brandenburg fragt: Wer ist dieser Mann? © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei mitteilte, hob der Tatverdächtige am 8. Oktober vergangenen Jahres gegen 17 Uhr in Arendsee (Sachsen-Anhalt) mit mehreren EC-Karten unrechtmäßig Bargeld ab.

Die Karten hatte der Mann offenbar zuvor mit einem Komplizen aus der Wohnung des älteren Ehepaars aus Lenzen gestohlen.

Da die Identität des mutmaßlichen Betrügers im Laufe der bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden konnte, veröffentlicht die Polizei jetzt Bilder der Überwachungskamera.