Kosmetik-Diebe schlagen erneut zu: Wer kennt diese Bande?

Beelitz - Erneut fandet die Brandenburger Polizei nach einer Bande von mutmaßlichen Kosmetikdieben. Nun geht es um einen Fall in Beelitz (Potsdam-Mittelmark), in dem die Tatverdächtigen Beautyprodukte im Wert von rund 780 Euro mitgehen ließen.

Wer kennt diese mutmaßliche Diebesbande? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, versteckten die zwei Frauen und ein Mann am 9. August 2025 in einem Drogeriemarkt an der Trebbiner Straße Kosmetik und Parfüms unter ihrer Kleidung und spazierten dann ohne zu bezahlen aus dem Laden.

Nur wenige Tage zuvor hatten die beiden Frauen in einer Drogerie in Michendorf bereits Waren im Wert von über 350 Euro geklaut. Auch in diesem Fall versteckten sie das Diebesgut unter ihren langen Röcken.

Bei ihren Taten wurde die Bande von einer Überwachungskamera gefilmt. Da die Identität der mutmaßlichen Langfinger bis jetzt noch nicht ermittelt werden konnte, veröffentlicht die Polizei jetzt das Bildmaterial und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.