Nach Millionen-Raub in Sparkasse: Nächste Filiale betroffen!

Wilhelmshaven - Nach dem spektakulären Millionen-Raub in Gelsenkirchen ist die nächste Sparkassen-Filiale Opfer von Einbrechern geworden - sie schlugen am Mittwochmorgen in Wilhelmshaven ( Niedersachsen ) zu.

Am Mittwoch wurde in eine Sparkassen-Filiale in Wilhelmshaven eingebrochen. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten gegen 10 Uhr in die Bankfiliale in der Preußenstraße alarmiert worden. Dort waren kurz zuvor mehrere Schließfächer aufgebrochen worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens zwei Täter an der Tat beteiligt gewesen sein, die zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Womöglich war noch ein dritter Mann beteiligt, dies ist aber noch nicht endgültig geklärt.

Ob und in welchem Umfang die Diebe Beute machten, ist aktuell ebenfalls noch unklar. Die Besitzer der betroffenen Schließfächer wurden durch die Bank informiert.

Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen und bittet dabei um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Beamten veröffentlichten dazu auch eine Beschreibung der Männer.