Waschmittel im Wert von mehr als 200 Euro geklaut: Wer kennt diese Frauen?

Beelitz - Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Beelitz ( Potsdam-Mittelmark ) fahndet die Polizei nach einer mutmaßlichen Diebesbande.

Wer kennt diese mutmaßlichen Ladendiebinnen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die drei bislang unbekannten Frauen schlugen laut Polizei am 9. August 2025 gegen 12.34 Uhr in einem Geschäft an der Trebbiner Straße zu.

Demnach packten die Tatverdächtigen verschiedene Artikel, vor allem Waschmittel, im Gesamtwert von mehr als 200 Euro in Stoffbeutel und verließen den Laden, ohne zu bezahlen.

Bei der Tat wurde das Trio von einer Überwachungskamera gefilmt. Jetzt veröffentlichen die Ermittler das Bildmaterial und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Am selben Tag war derselbe Drogeriemarkt schon einmal von Ladendieben heimgesucht worden! In diesem Fall stahlen ein Mann und zwei Frauen Parfum im Wert von rund 780 Euro.