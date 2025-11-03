Am Alex plötzlich auf 19-Jährigen eingeprügelt: Wer kennt diesen U-Bahn-Schläger?

Berlin - Er schlug völlig unvermittelt zu: Ein Unbekannter hat am Alexanderplatz in Berlin-Mitte einen jungen Mann (19) mit mehreren Faustschlägen attackiert und schwer im Gesicht verletzt.

Die Berliner Polizei sucht nach diesem Mann. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Angriff ereignete sich laut Polizei bereits am Freitagabend, dem 27. Dezember 2024, gegen 19.55 Uhr, im Zwischendeck des U-Bahnhofs Alexanderplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann mehrfach auf sein Opfer ein und floh anschließend unerkannt. Der 19-Jährige erlitt dabei erhebliche Gesichtsverletzungen.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Täter noch nicht identifiziert werden. Daher fahndet die Polizei Berlin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Angreifer und bittet dringend um Hinweise.



Die Ermittler fragen: