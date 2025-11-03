Am Alex plötzlich auf 19-Jährigen eingeprügelt: Wer kennt diesen U-Bahn-Schläger?
Berlin - Er schlug völlig unvermittelt zu: Ein Unbekannter hat am Alexanderplatz in Berlin-Mitte einen jungen Mann (19) mit mehreren Faustschlägen attackiert und schwer im Gesicht verletzt.
Der Angriff ereignete sich laut Polizei bereits am Freitagabend, dem 27. Dezember 2024, gegen 19.55 Uhr, im Zwischendeck des U-Bahnhofs Alexanderplatz.
Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann mehrfach auf sein Opfer ein und floh anschließend unerkannt. Der 19-Jährige erlitt dabei erhebliche Gesichtsverletzungen.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Täter noch nicht identifiziert werden. Daher fahndet die Polizei Berlin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Angreifer und bittet dringend um Hinweise.
Die Ermittler fragen:
- Wer kennt den abgebildeten Mann oder weiß, wo er sich aufhält?
- Wer hat den Angriff beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 030/4664-574116 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Dienstzeiten) entgegen. Auch per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de oder über die Internetwache sind Meldungen möglich.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)