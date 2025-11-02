Gewalttäter flieht bei Freigang: Polizeihunde bringen Ermittler auf heiße Spur
Bayreuth/Kulmbach - Seit Freitagabend fahndet die Polizei nach dem geflohenen Straftäter Omar Zentari. Nun konnten die Ermittler mithilfe von Polizeihunden eine Spur rekonstruieren.
Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mitteilte, führt die Spur nach Kulmbach zum Bahnhof. Nach Einschätzung der Beamten könnte der 32-Jährige versuchen, nach Süden zu flüchten, um sich ins europäische Ausland abzusetzen.
Omar Zentari ist wegen verschiedener Gewaltdelikte rechtskräftig verurteilt und war im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht. Bei einem Gruppenfreigang am Freitag um 17 Uhr floh er.
Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief erfolglos.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, schwarze Haare mit leicht gräulichem Ansatz
- er trug eine graue Nike Baseballcap
- bekleidet mit einer dunklen blauen Jacke und Hose
- weiße Schuhe
Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 09215062130 oder beim Notruf 110 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Oberfranken