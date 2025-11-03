Messerstecher türmt aus Psychiatrie - Entführung von Kind (4) befürchtet

Leipzig - In Leipzig ist einem gefährlichen Straftäter die Flucht aus der Psychiatrie gelungen . Die Polizei sucht öffentlich nach Toufik H. (34). Die Ermittler befürchten, dass er seiner Ex-Freundin etwas antun und das gemeinsame Kind entführen will.

Mit diesem Plakat fahndet die Leipziger Polizei nach Toufik H. (34). © Polizei Sachsen

Es ist eine Flucht-Geschichte, die fassungslos macht. Am Reformationstag hatte der im Juni 2023 wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilte H. auf dem Gelände der Klinik für Forensische Psychiatrie in Leipzig-Dösen nach dem Sport einen Gebäudewechsel ausgenutzt, um zu verschwinden.

Vom Aufsichtspersonal zunächst unbemerkt kletterte er über einen Sicherungskasten auf einen Zaun, balancierte eine Mauer entlang und sprang dann von einem Stahlträger in die Freiheit.

Dabei löste der Algerier Alarm aus - allerdings Einbruchsalarm. Wie TAG24 aus der Klinik erfuhr, suchte der Sicherheitsdienst zunächst nach einem Einbrecher im Objekt.

Erst gegen 12.30 Uhr wurde der Aufsicht klar, dass es keinen Einbruch, sondern einen Ausbruch gab.