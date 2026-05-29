Anschläge auf Parteibüros: Wer kennt diesen Mann mit langem Kinnbart?

Flensburg - Bereits mehrmals hat es in Flensburg Anschläge auf Büros von Parteien gegeben. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem Unbekannten, der am Osterwochenende Parteibüros von CDU , SPD , Linke , Grünen und SSW beschädigt hat.

Mit Fotos fahndet die Polizei nun nach dem tatverdächtigen Mann. © Polizeidirektion Flensburg

Die Beamten haben nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Den Angaben zufolge ist der Gesuchte etwa 1,70 Meter groß.

Besonders auffällig sei ein etwa 20 Zentimeter langer geflochtener Kinnbart, den der Mann zum Tatzeitpunkt getragen habe. Nach Angaben der Polizei wurden an den Parteibüros des SSW, der CDU und der SPD Graffiti in den Farben der Deutschlandflagge angebracht.

An den Büros der Grünen, der SPD und der Linken seien zudem Molotow-Cocktails gefunden worden. Zu einem vollständigen Brand kam es demnach nicht. Es sei allerdings Ruß entstanden und die Außenwände der Gebäude seien oberflächlich beschädigt worden.

Auch Fensterscheiben mehrerer Parteibüros wurden demnach beschädigt. An einige Fassaden wurden auch rechtsextreme Sticker geklebt, wie die SPD in Flensburg im April mitteilte.