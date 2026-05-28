Bewaffneter Raub: Männer dringen in Wohnung ein und bedrohen Seniorin mit Pistole

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Nach einem bewaffneten Raub auf eine 68-jährige Seniorin sucht die Polizei nach den beiden Tätern. Geschehen ist der Überfall am vergangenen Dienstagabend.

Von Florian Fischer

Köln - Nach einem bewaffneten Raub auf eine 68-jährige Seniorin sucht die Polizei nach den beiden Tätern. Geschehen ist der Überfall am vergangenen Dienstagabend (26. Mai).

In Köln-Altstadt-Süd sind zwei Männer in die Wohnung einer 68-Jährigen eingedrungen und haben diese mit einer Pistole bedroht. (Symbolbild)
In Köln-Altstadt-Süd sind zwei Männer in die Wohnung einer 68-Jährigen eingedrungen und haben diese mit einer Pistole bedroht. (Symbolbild)  © 123rf/andreypopov

Wie die Behörden jetzt mitgeteilt haben, seien die beiden Gesuchten gegen 17.30 Uhr in die Wohnung der Dame in der Achterstraße im Stadtteil Altstadt-Süd eingedrungen.

Die Täter bedrohten die Frau mit einer schwarzen Pistole und forderten sie auf, ihre Wertsachen herauszurücken.

Nach gerade einmal zwei Minuten sollen die Räuber dann mit Geld und Schmuck geflüchtet sein. Zeugen haben ausgesagt, dass sie gesehen haben, wie die Männer in einem dunklen Auto mit greller Aufschrift vom Tatort geflüchtet sein sollen.

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Demnach sollen die beiden Täter komplett schwarz gekleidet gewesen und etwa 1,80 Meter groß sein.

Während ihre Gesichter mit Sturmhauben verdeckt waren, trugen sie an den Händen schwarze Einweghandschuhe.

Jetzt sucht die Polizei nach den beiden Tatverdächtigen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, dem Fluchtwagen oder zur Identität und zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 02212290 oder per E-Mail bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. 

Titelfoto: 123rf/andreypopov

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