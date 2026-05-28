Ex-RAF-Terrorist gesichtet? Großfahndung in Hamburg

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Die Polizei führte am Donnerstag in Hamburg eine Großfahndung durch, nachdem vermeintlich der RAF-Terrorist Ernst-Volker Staub gesehen worden war.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Donnerstag rückte die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen, Drohnen und einem Hubschrauber nach Altona aus - dort war vermeintlich ein gesuchter Straftäter gesehen worden.

Die Polizei führte am Donnerstag in Hamburg eine Großfahndung durch.
Die Polizei führte am Donnerstag in Hamburg eine Großfahndung durch.  © NEWS5 / N5 DESK

Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte, hatten die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr einen Hinweis erhalten, dass sich der gesuchte Straftäter im Bereich des Walter-Möller-Parks aufhalte.

Die Beamten rückten mit zahlreichen Streifenwagen aus, zudem kamen Drohnen und ein Hubschrauber im Rahmen der Fahndung zum Einsatz.

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem Straftäter, der vermeintlich gesichtet wurde, um den RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (71) gehandelt haben. Der Sprecher wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Die Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (71, l.) und Burkhard Garweg (57) werden weiterhin gesucht.
Die Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (71, l.) und Burkhard Garweg (57) werden weiterhin gesucht.  © -/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa

Sehr wohl bestätigte er aber, dass vor Ort mehrere Personen kontrolliert wurden, letztlich aber niemand festgenommen wurde - offensichtlich hatte es sich um einen falschen Alarm gehandelt.

Titelfoto: Fotomontage: NEWS5 / N5 DESK, -/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa

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