Ex-RAF-Terrorist gesichtet? Großfahndung in Hamburg
Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Donnerstag rückte die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen, Drohnen und einem Hubschrauber nach Altona aus - dort war vermeintlich ein gesuchter Straftäter gesehen worden.
Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte, hatten die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr einen Hinweis erhalten, dass sich der gesuchte Straftäter im Bereich des Walter-Möller-Parks aufhalte.
Die Beamten rückten mit zahlreichen Streifenwagen aus, zudem kamen Drohnen und ein Hubschrauber im Rahmen der Fahndung zum Einsatz.
Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem Straftäter, der vermeintlich gesichtet wurde, um den RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (71) gehandelt haben. Der Sprecher wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.
Sehr wohl bestätigte er aber, dass vor Ort mehrere Personen kontrolliert wurden, letztlich aber niemand festgenommen wurde - offensichtlich hatte es sich um einen falschen Alarm gehandelt.
Titelfoto: Fotomontage: NEWS5 / N5 DESK, -/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa