Ex-RAF-Terrorist gesichtet? Großfahndung in Hamburg

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Donnerstag rückte die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen, Drohnen und einem Hubschrauber nach Altona aus - dort war vermeintlich ein gesuchter Straftäter gesehen worden.

Die Polizei führte am Donnerstag in Hamburg eine Großfahndung durch. © NEWS5 / N5 DESK

Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte, hatten die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr einen Hinweis erhalten, dass sich der gesuchte Straftäter im Bereich des Walter-Möller-Parks aufhalte.

Die Beamten rückten mit zahlreichen Streifenwagen aus, zudem kamen Drohnen und ein Hubschrauber im Rahmen der Fahndung zum Einsatz.

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem Straftäter, der vermeintlich gesichtet wurde, um den RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (71) gehandelt haben. Der Sprecher wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.