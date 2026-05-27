Geldbörse gestohlen und EC-Karte benutzt: Wer kennt diese Frau?

Quedlinburg - Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt bittet die Polizei in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Gesucht wird eine bislang unbekannte Frau.

Wer ist diese Frau? Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizeirevier Harz

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tatverdächtige am 27. Februar gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt im Neinstedter Feldweg eine Geldbörse sowie eine EC-Karte gestohlen haben.

Anschließend habe sie die Karte verwendet und Geld vom Bankkonto des eigentlichen Besitzers abgehoben.

Da alle bisherigen Ermittlungsansätze nicht zum Erfolg führten, setzt das Polizeirevier Harz nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gleichzeitig veröffentlichten die Ermittler ein Foto der Täterin, das aus einer Videoaufzeichnung stammt.

Die Frau trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, ein helles Kopftuch sowie helle Kleidung mit einer dunklen Weste darüber.