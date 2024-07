Anwohner gehen falschen Handwerkern auf den Leim: Täterprofile veröffentlicht!

Cottbus - In Cottbus treiben angebliche Handwerker ihr Unwesen und bringen Anwohner um ihr Hab und Gut. Nun hat die Polizei subjektive Täterprofile der mutmaßlichen Diebe veröffentlicht und hofft damit, die Trickser zu stoppen.

Mit diesen Phantombildern sucht die Polizei nach vermeintlichen Handwerkern aus Cottbus. © Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich die Trickdiebe am 16. April Zugang zu diversen Wohnungen im Stadtgebiet.

Demnach rief ein älteres Ehepaar am darauffolgenden Tag gegen 15.30 Uhr bei der Polizei an und meldete, dass ein Mann bei ihnen in der Drebkauer Straße geklingelt hatte.

Er gab vor, dass er im Keller Installationen an der Wasserleitung vornehmen müsse. Der Mieter solle deshalb im Bad das Wasser laufen lassen und den Strahl beobachten. Das tat der Mann auch brav. Während der Mieter den Anweisungen folgte, verschaffte sich ein zweiter Mann unbemerkt Zutritt zur Wohnung und fing an, die Räume zu durchsuchen.

Im Schlafzimmer fand er jedoch keine Wertsachen vor, sondern die Mieterin, die beide Fremden aus der Wohnung warf und die Polizei alarmierte.